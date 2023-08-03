Профспілка німецької поліції закликала уряд збільшити кількість персоналу для боротьби з нелегальним ввезенням мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у коментарі Rheinische Post голова профспілки федеральної поліції і митниці Андреас Роскопф.

За його словами, для боротьби з нелегальною міграцією слідчі служби та інспекції федеральної поліції "терміново потребують посилення в кадровому та матеріальному плані".

Він зазначив, що контрабандисти "стають все більш жорстокими і нещадними – як до мігрантів, так і до поліції".

"Навряд чи хоч один мігрант доїжджає до Німеччини, якщо його не переправив контрабандист", – зауважив Роскопф.

У матеріалі йдеться, що сотні неопрацьованих справ наразі лежать на столах. Тому, за його словами, необхідно покращити співпрацю між слідчими службами федеральної поліції, митниці, Федерального відомства кримінальної поліції і земельних відомств кримінальної поліції.

"Спільні слідчі групи сприятимуть моніторингу, контролю, а також конкретному втручанню у ті випадки, де є підозра в контрабандних діях, а також у припиненні нелегальних грошових потоків", – резюмував Роскопф.

Раніше повідомлялося, що дві великі профспілки поліції Німеччини вимагають від міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер попросити у ЄС дозволу запровадити контроль на кордонах із Польщею та Чехією через проблеми з мігрантами.

Перед цим стало відомо, що у разі виникнення провокацій на кордоні з Білоруссю Литва, Польща та Латвія можуть ухвалити спільне рішення про закриття кордону.