Профсоюз полиции Германии: контрабандисты мигрантов становятся все более жестокими

Профсоюз немецкой полиции призвал правительство увеличить количество персонала для борьбы с нелегальным ввозом мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в комментарии Rheinische Post председатель профсоюза федеральной полиции и таможни Андреас Роскопф.

По его словам, для борьбы с нелегальной миграцией следственные службы и инспекции федеральной полиции "срочно нуждаются в усилении в кадровом и материальном плане".

Он отметил, что контрабандисты "становятся все более жестокими и беспощадными – как к мигрантам, так и к полиции".

"Вряд ли хоть один мигрант доезжает до Германии, если его не переправил контрабандист", – отметил Роскопф.

В материале говорится, что сотни необработанных дел пока лежат на столах. Поэтому, по его словам, необходимо улучшить сотрудничество между следственными службами федеральной полиции, таможни, Федерального ведомства уголовной полиции и земельных ведомств уголовной полиции.

"Совместные следственные группы будут способствовать мониторингу, контролю, а также конкретному вмешательству в те случаи, где есть подозрение в контрабандных действиях, а также в пресечении нелегальных денежных потоков", – резюмировал Роскопф.

Ранее сообщалось, что два крупных профсоюза полиции Германии требуют от министра внутренних дел Нэнси Фезер попросить у ЕС разрешения ввести контроль на границах с Польшей и Чехией из-за проблем с мигрантами.

Перед этим стало известно, что в случае возникновения провокаций на границе с Беларусью Литва, Польша и Латвия могут принять совместное решение о закрытии границы.