Уряд Британії оновив список загроз нацбезпеці

Уряд Великої Британії визначив список загроз національній безпеці з 89 пунктів, який, зокрема, включає ймовірну нову пандемію, здатність РФ порушити глобальні поставки енергоносіїв та екстремальні погодні умови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Уряд оновив список загроз, щоб допомогти жителям Британії підготуватися до "найгірших сценаріїв", які можуть вразити країну.

Серед ймовірних загроз нацбезпеці британський уряд також назвав зловмисне використання безпілотників для порушення роботи транспорту та інших ключових елементів інфраструктури, а також можливий збій в роботи підводних трансатлантичних телекомунікаційних кабелів.

Також список ризиків включає вбивство британського державного діяча.

Останній список містить деяку раніше засекречену інформацію, що робить його найбільш прозорим з моменту першої публікації такого списку у 2008 році.

Нагадаємо, раніше Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.