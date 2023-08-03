Активісти Greenpeace на знак протесту накрили чорною тканиною дім прем'єра Британії

Активісти екологічної організації Greenpeace влаштували акцію протесту біля будинку прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака у Північному Йоркширі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу організації.

Активісти заявили, що протестують проти планів британського уряду щодо збільшення буріння нафтових і газових свердловин у Північному морі.

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023

Учасники акції на знак протесту накрили будинок Сунака чорною тканиною.

New oil would be catastrophic for the climate and won't lower energy bills or increase our energy security.



So we're on @RishiSunak's roof to ask him a simple question:



Who's side are you on – Big Oil profits or our future on a habitable planet?#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/vmBIHcurbh — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023

Четверо активістів вилізли на дах будинку, а ще двоє стали на передньому плані з банером, на якому написано: "Ріші Сунак – нафтові доходи чи наше майбутнє? Greenpeace". Активісти вилізли на дах за допомогою драбин і мотузок для скелелазіння.

Офіс Сунака підтвердив, що ні він, ні його родина в той час не були присутні в будинку. Сунак і його сім'я зараз відпочивають у Каліфорнії.

Поліція Північного Йоркшира додала, що поліцейські "перебувають на місці події та контролюють ситуацію".

Віцепрем'єр-міністр Олівер Доуден, який залишився відповідальним за країну за відсутності Сунака, сказав протестувальникам "припинити дурні трюки".

Нагадаємо, наприкінці липня Сунак оголосив, що Лондон видасть сотні нових нафтогазових ліцензій для буріння у Північному морі.

Опитування, опубліковане в середу, показало: 67% виборців вважають, що уряд Сунака погано вирішує екологічні питання.

У червні міністр пішов у відставку з уряду Сунака, заявивши, що прем'єра не цікавлять екологічні питання.