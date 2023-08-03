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Активісти Greenpeace на знак протесту накрили чорною тканиною дім прем'єра Британії

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Четвер, 3 серпня 2023, 14:06

Активісти екологічної організації Greenpeace влаштували акцію протесту біля будинку прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака у Північному Йоркширі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу організації.

Активісти заявили, що протестують проти планів британського уряду щодо збільшення буріння нафтових і газових свердловин у Північному морі.

Учасники акції на знак протесту накрили будинок Сунака чорною тканиною.

Четверо активістів вилізли на дах будинку, а ще двоє стали на передньому плані з банером, на якому написано: "Ріші Сунак – нафтові доходи чи наше майбутнє? Greenpeace". Активісти вилізли на дах за допомогою драбин і мотузок для скелелазіння.

Офіс Сунака підтвердив, що ні він, ні його родина в той час не були присутні в будинку. Сунак і його сім'я зараз відпочивають у Каліфорнії.

Поліція Північного Йоркшира додала, що поліцейські "перебувають на місці події та контролюють ситуацію".

Віцепрем'єр-міністр Олівер Доуден, який залишився відповідальним за країну за відсутності Сунака, сказав протестувальникам "припинити дурні трюки".

Нагадаємо, наприкінці липня Сунак оголосив, що Лондон видасть сотні нових нафтогазових ліцензій для буріння у Північному морі.

Опитування, опубліковане в середу, показало: 67% виборців вважають, що уряд Сунака погано вирішує екологічні питання.

У червні міністр пішов у відставку з уряду Сунака, заявивши, що прем'єра не цікавлять екологічні питання.

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Велика Британія Сунак