Активисты Greenpeace в знак протеста накрыли черной тканью дом премьера Британии

Активисты экологической организации Greenpeace устроили акцию протеста возле дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Северном Йоркшире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу организации.

Активисты заявили, что протестуют против планов британского правительства по увеличению бурения нефтяных и газовых скважин в Северном море.

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023

Участники акции в знак протеста накрыли дом Сунака черной тканью.

New oil would be catastrophic for the climate and won't lower energy bills or increase our energy security.



So we're on @RishiSunak's roof to ask him a simple question:



Who's side are you on – Big Oil profits or our future on a habitable planet?#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/vmBIHcurbh — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023

Четверо активистов забрались на крышу дома, а еще двое стали на переднем плане с баннером, на котором написано: "Риши Сунак – нефтяные доходы или наше будущее? Greenpeace". Активисты вылезли на крышу с помощью стремянок и веревок для скалолазания.

Офис Сунака подтвердил, что ни он, ни его семья в то время не присутствовали в доме. Сунак и его семья сейчас отдыхают в Калифорнии.

Полиция Северного Йоркшира добавила, что полицейские "находятся на месте происшествия и контролируют ситуацию".

Оставшийся ответственным за страну в отсутствие Сунака вице-премьер-министр Оливер Доуден сказал протестующим "прекратить глупые трюки".

Напомним, в конце июля Сунак объявил, что Лондон выдаст сотни новых нефтегазовых лицензий для бурения в Северном море.

Опрос, опубликованный в среду, показал: 67% избирателей считают, что правительство Сунака плохо решает экологические вопросы.

В июне министр ушел в отставку из правительства Сунака, заявив, что премьера не интересуют экологические вопросы.