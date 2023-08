Активисты Greenpeace в знак протеста накрыли черной тканью дом премьера Британии

Активисты экологической организации Greenpeace устроили акцию протеста возле дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Северном Йоркшире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу организации.

Активисты заявили, что протестуют против планов британского правительства по увеличению бурения нефтяных и газовых скважин в Северном море.

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy. #StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU

Участники акции в знак протеста накрыли дом Сунака черной тканью.

New oil would be catastrophic for the climate and won't lower energy bills or increase our energy security.



So we're on @RishiSunak's roof to ask him a simple question:



Who's side are you on – Big Oil profits or our future on a habitable planet?#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/vmBIHcurbh