Активисты Greenpeace в знак протеста накрыли черной тканью дом премьера Британии
Четверг, 3 августа 2023, 14:06
Активисты экологической организации Greenpeace устроили акцию протеста возле дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Северном Йоркшире.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу организации.
Активисты заявили, что протестуют против планов британского правительства по увеличению бурения нефтяных и газовых скважин в Северном море.
🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023
Участники акции в знак протеста накрыли дом Сунака черной тканью.
New oil would be catastrophic for the climate and won't lower energy bills or increase our energy security.— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023
So we're on @RishiSunak's roof to ask him a simple question:
Who's side are you on – Big Oil profits or our future on a habitable planet?#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/vmBIHcurbh
Четверо активистов забрались на крышу дома, а еще двое стали на переднем плане с баннером, на котором написано: "Риши Сунак – нефтяные доходы или наше будущее? Greenpeace". Активисты вылезли на крышу с помощью стремянок и веревок для скалолазания.
Офис Сунака подтвердил, что ни он, ни его семья в то время не присутствовали в доме. Сунак и его семья сейчас отдыхают в Калифорнии.
Полиция Северного Йоркшира добавила, что полицейские "находятся на месте происшествия и контролируют ситуацию".
Оставшийся ответственным за страну в отсутствие Сунака вице-премьер-министр Оливер Доуден сказал протестующим "прекратить глупые трюки".
Напомним, в конце июля Сунак объявил, что Лондон выдаст сотни новых нефтегазовых лицензий для бурения в Северном море.
Опрос, опубликованный в среду, показал: 67% избирателей считают, что правительство Сунака плохо решает экологические вопросы.
В июне министр ушел в отставку из правительства Сунака, заявив, что премьера не интересуют экологические вопросы.