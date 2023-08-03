Росія через місяць після вислання 40 "дипломатів" із Румунії оголосила свою відповідь

Міністерство закордонних справ Росії в четвер оголосило тимчасовому повіреному у справах Румунії Константину Іоніце про свої кроки у відповідь на рішення Бухареста скоротити штат російського посольства в Бухаресті на 40 людей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті російського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Росії оголосило румунському дипломату про запровадження "квот на чисельність персоналу дипломатичних і консульських установ Румунії в Росії як симетричних заходів" у відповідь на дії Бухареста.

Там додали, що залишають за собою "право на додаткові заходи у відповідь, адекватні ситуації, яка склалася в результаті дій Бухареста".

Нагадаємо, 8 червня Румунія оголосила, що Росія має скоротити свій дипломатичний штат на 40 осіб.

Як зазначили у МЗС Румунії, це рішення "відображає поточний рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після початку агресивної війни Російської Федерації проти України".

На початку липня спецрейсом з Бухареста вилетіли 40 російських дипломатів і представників технічного персоналу посольства РФ, а також члени їхніх сімей. Румунська влада заявила, що на борту літака перебували 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників.