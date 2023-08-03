Россия через месяц после высылки 40 "дипломатов" из Румынии объявила свой ответ

Министерство иностранных дел России в четверг объявило временному поверенному в делах Румынии Константину Ионицэ о своих шагах в ответ на решение Бухареста сократить штат российского посольства в Бухаресте на 40 человек.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство России объявило румынскому дипломату о введении "квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России как симметричных мер" в ответ на действия Бухареста.

Там добавили, что оставляют за собой "право на дополнительные ответные меры, адекватные ситуации, которая сложилась в результате действий Бухареста".

Напомним, 8 июня Румыния объявила, что Россия должна сократить свой дипломатический штат на 40 человек.

Как отметили в МИД Румынии, это решение "отражает текущий уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины".

В начале июля спецрейсом из Бухареста вылетели 40 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ, а также члены их семей. Румынские власти заявили, что на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников.