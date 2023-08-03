Германия впервые за десять лет перебрасывает авиацию в Исландию

Военно-воздушные силы Германии отправили шесть истребителей Eurofighter и около трех десятков военнослужащих в Исландию для участия в учениях Rapid Viking 2023 под эгидой НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Впервые за более чем десять лет немецкая авиация дислоцирована в Исландии, где примет участие в многодневных учениях по перехвату вражеских самолетов и быстрого развертывания в стратегически важной части Альянса.

"Мы делаем это, чтобы показать: если Люфтваффе где-то нужны, мы там будем в течение нескольких дней", – прокомментировал немецкий подполковник Марко Брунхофер из авиаэскадрильи "Штайнхофф", добавив, что речь идет также о солидарности с Исландией.

Учения Rapid Viking 2023, которые проходят с 1 по 10 августа, призваны отработать не только оперативное развертывание войск НАТО, но и маневры в Арктическом регионе, который все больше становится объектом глобальной конкуренции.

Исландия – единственная страна-основательница НАТО, которая вместо вооруженных сил имеет только береговую охрану, но на ее территории расположены важные военные базы и другие объекты. Они играют важную роль в сохранении контроля Альянса над Арктическим регионом, богатым залежами минеральных ресурсов, погребенными под слоями льда.

Ожидается, что с глобальным потеплением станет возможной добыча полезных ископаемых в Арктике, а также откроются новые транспортные маршруты.

НАТО начал миссию в Исландии в 2008 году. Трижды в год союзники на ротационной основе разворачивают истребители в Исландии на несколько недель для патрулирования воздушного пространства страны. В 2016-м США запустили миссию наблюдения в воздушном пространстве НАТО и действовали с исландской территории.