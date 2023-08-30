Зсув ґрунту на сході Швейцарії зруйнував будинки, через нові ризики евакуюють сотню людей 

Значний зсув ґрунту у селищі Шванден на сході Швейцарії зруйнував шість будинків; завдяки завчасній евакуації обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Зсув стався увечері у вівторок в селиці Шванден, що у кантоні Гларус. Будинки засипала лавина з грязюки і каміння зі схилу гори. Перший зсув зійшов після 17 години, а за кілька годин -ще один.

Тривалий час перед цим йшли сильні дощі і у місцевій владі завчасно передбачили стихійне лихо – мешканців небезпечної зони відселили. Втім, багато людей із селища все одно були свідками події.

🇨🇭 [ SUISSE ]



Glissement de terrain à Schwanden 🌧



(29/08/23 📹 via Werner Gamper)pic.twitter.com/RZQDQi4c6r — Alexandre (@alex_le_bars) August 29, 2023

Менше тижня у цьому ж районі також стався зсув ґрунту, через нього евакуювали мешканців п’ятьох будинків і двох підприємств.

Після зсуву у вівторок оголосили, що зона евакуації додатково розширюється і тимчасово залишити свої домівки потрібно ще сотні людей.

Нагадаємо, раніше мешканці швейцарського села Брієнц близько двох місяців провели в евакуації через загрозу зсуву, який врешті відбувся.

На початку тижня стався велетенський каменепад над гірською дорогою біля кордону Франції з Італією.