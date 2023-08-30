Зсув ґрунту на сході Швейцарії зруйнував будинки, через нові ризики евакуюють сотню людей
Середа, 30 серпня 2023, 07:46
Значний зсув ґрунту у селищі Шванден на сході Швейцарії зруйнував шість будинків; завдяки завчасній евакуації обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Зсув стався увечері у вівторок в селиці Шванден, що у кантоні Гларус. Будинки засипала лавина з грязюки і каміння зі схилу гори. Перший зсув зійшов після 17 години, а за кілька годин -ще один.
Тривалий час перед цим йшли сильні дощі і у місцевій владі завчасно передбачили стихійне лихо – мешканців небезпечної зони відселили. Втім, багато людей із селища все одно були свідками події.
🇨🇭 [ SUISSE ]— Alexandre (@alex_le_bars) August 29, 2023
Glissement de terrain à Schwanden 🌧
(29/08/23 📹 via Werner Gamper)pic.twitter.com/RZQDQi4c6r
Менше тижня у цьому ж районі також стався зсув ґрунту, через нього евакуювали мешканців п’ятьох будинків і двох підприємств.
Після зсуву у вівторок оголосили, що зона евакуації додатково розширюється і тимчасово залишити свої домівки потрібно ще сотні людей.
Нагадаємо, раніше мешканці швейцарського села Брієнц близько двох місяців провели в евакуації через загрозу зсуву, який врешті відбувся.
На початку тижня стався велетенський каменепад над гірською дорогою біля кордону Франції з Італією.