Оползень на востоке Швейцарии разрушил дома, из-за новых рисков эвакуируют сотню людей

Значительный оползень в поселке Шванден на востоке Швейцарии разрушил шесть домов; благодаря заблаговременной эвакуации обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Оползень произошел вечером во вторник в поселке Шванден, что в кантоне Гларус. Дома засыпала лавина из грязи и камней со склона горы. Первый оползень сошел после 17 часов, а через несколько часов – еще один.

Долгое время перед этим шли сильные дожди и в местной власти заблаговременно предсказали стихийное бедствие – жителей опасной зоны отселили. Впрочем, многие люди из поселка все равно были свидетелями происшествия.

🇨🇭 [ SUISSE ]



Glissement de terrain à Schwanden 🌧



(29/08/23 📹 via Werner Gamper)pic.twitter.com/RZQDQi4c6r — Alexandre (@alex_le_bars) August 29, 2023

Меньше недели в этом же районе также произошел оползень, из-за него эвакуировали жителей пяти домов и двух предприятий.

После оползня во вторник объявили, что зона эвакуации дополнительно расширяется и временно покинуть свои дома нужно еще сотни людей.

Напомним, ранее жители швейцарского села Бриенц около двух месяцев провели в эвакуации из-за угрозы оползня, который в конце концов состоялся.

В начале недели произошел огромный камнепад над горной дорогой у границы Франции с Италией.