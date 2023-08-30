Естонія: в опозиції хочуть парламентську комісію щодо "російського бізнесу" чоловіка прем'єрки

Лідер фракції Центристської партії пропонує парламенту створити слідчу комісію для з’ясування усіх обставин після скандалу з "російським бізнесом" чоловіка прем’єрки Каї Каллас.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Лідер фракції центристів у Рійгікогу Танель Кійк запропонував створити парламентську спецкомісію щодо діяльності Stark Logistics у Росії та поінформованості про це Каї Каллас. Кійк заявив, що спрямував таке звернення правлінню Рійгікогу і лідерам фракцій. Він також вважає за необхідне скликати раду старійшин Рійгікогу. Така пропозиція вже лунала від лідера фракції Isamaa.

Він зазначив, що у такому разі комісія зможе запрошувати на свої засідання осіб, яких хоче заслухати, та запитувати документи, а за відмову співпрацювати можливі штрафи.

"Реакція громадськості і соцопитування свідчать, що жителі Естонії чекають від прем’єрки набагато зрозуміліших пояснень, і того, що вона візьме на себе політичну відповідальність", – зазначив лідер фракції центристів.

Він пропонує за допомогою слідчої комісії з’ясувати:

- коли Кая Каллас дізналася, що компанія, де чоловік має частку власності, веде бізнес у Росії і коли та як вирішили припинити діяльність;

- чи знали про це органи безпеки та чи попереджали прем’єрку про можливі супутні ризики;

- за яких обставин та на яких умовах Кая Каллас надала фірмі чоловіка кредит у розмірі 370 000 евро, чи використовувались ці кошти на розвиток бізнесу у Росії та чи отримала Каллас відсотки з наданого кредиту;

- що потрібно змінити, щоб не допускати таких ситуацій в Естонії у майбутньому.

Нагадаємо, у вівторок Кая Каллас заявила, що в коаліції не бачать причин для її відставки.

Соцопитування засвідчили, що скандал поки не вдарив по рейтингах "Партії реформ", проте більшість громадян вважають, що сама Каллас має піти з посади.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії