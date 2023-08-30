Эстония: в оппозиции хотят парламентскую комиссию по "российскому бизнесу" мужа премьера

В Эстонии лидер фракции Центристской партии предлагает парламенту создать следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств после скандала с "российским бизнесом" мужа премьера Каи Каллас.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Лидер фракции центристов в Рийгикогу (парламент Эстонии) Танель Кийк предложил создать парламентскую спецкомиссию по деятельности Stark Logistics в России и осведомленности об этом Каи Каллас. Кийк заявил, что направил такое обращение правлению Рийгикогу и лидерам фракций. Он также считает необходимым созвать совет старейшин Рийгикогу. Такое предложение уже звучало от лидера фракции Isamaa.

Он отметил, что в таком случае комиссия сможет приглашать на свои заседания лиц, которых хочет заслушать, и запрашивать документы, а за отказ сотрудничать возможны штрафы.

"Реакция общественности и соцопросы свидетельствуют, что жители Эстонии ждут от премьера гораздо более понятных объяснений, и того, что она возьмет на себя политическую ответственность", – отметил лидер фракции центристов.

Он предлагает с помощью следственной комиссии выяснить:

- когда Кая Каллас узнала, что компания, в которой муж имеет долю собственности, ведет бизнес в России и когда и как решили прекратить эту деятельность;

- знали ли об этом органы безопасности и предупреждали ли премьера о возможных сопутствующих рисках;

- при каких обстоятельствах и на каких условиях Кая Каллас предоставила фирме мужа кредит в размере 370 000 евро, использовались ли эти средства на развитие бизнеса в России и получила ли Каллас проценты с предоставленного кредита;

- что нужно изменить, чтобы не допускать таких ситуаций в Эстонии в будущем.

Напомним, во вторник Кая Каллас заявила, что в коалиции не видят причин для ее отставки.

Соцопросы показали, что скандал пока не ударил по рейтингам "Партии реформ", однако большинство граждан считают, что сама Каллас должна уйти с должности.

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