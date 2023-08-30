У Литві назвали умову для перевезення українського зерна через її порт

Для транспортування українського зерна через порт у литовській Клайпеді потрібна економічна допомога від Євросоюзу.

Про це LRT заявив міністр комунікацій і транспорту Литви Марюс Скуодіс, пише "Європейська правда".

За його словами, перевезення зерна через Литву – це економічне питання, адже йдеться про вартість перевезення.

"Якщо економічне питання буде вирішено, то вже є політичні рішення щодо процедур, щоб скоротити час перевезення. І якби все це працювало, ми б уже зіткнулися з інфраструктурними викликами, але поки що ми навіть до цього не дійшли", – зазначив Скуодіс.

"На перевезення через Молдову виділено допомогу ЄС. Якщо ми заявляємо, що це спільний інтерес усіх, то ми можемо очікувати, що допомога українським фермерам, які хочуть перевезти (зерно), теж має надходити з Євросоюзу", – додав міністр.

Він висловив переконання, що фінансова допомога в цьому випадку буде невеликою порівняно з тією підтримкою, яку Литва надає Україні.

Скуодіс додав, що зерно з України останнім часом не возять через Литву через занадто високу вартість його перевезення, крім того, немає необхідної інфраструктури.

Крім того, заявив міністр, заважають перевезенню бар'єри між польсько-українським кордоном, оскільки транспортний бізнес зазнає збитків унаслідок того, що поїзди змушені довго чекати.

Раніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава підтримує збільшення пропускної здатності портів на Балтійському морі для експорту українського зерна після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Водночас, за даними ЗМІ, Європейська комісія не має фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.