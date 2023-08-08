Польща просить ЄС допомогти з експортом українського зерна через балтійські порти

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава підтримує збільшення пропускної здатності портів на Балтійському морі для експорту українського зерна після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Телус розповів в інтерв’ю Bloomberg.

За словами польського міністра, експорт українського зерна через порти Польщі в червні зріс до 260 тисяч тонн – у понад два рази більше, ніж на початку цього року. Це число, ймовірно, буде зростати, адже Росія навряд найближчим часом повернеться до "зернової угоди".

"Ми повинні допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів, які будуть призначені виключно для перевезення зерна – так званих агропортів", – зазначив Телус, закликавши ЄС допомогти збільшити пропускну спроможність портів.

Він додав, що Польща вже веде переговори із сусідньою Литвою про перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, що має на меті прискорити транзит українського зерна.

Водночас очільник Мінсільгоспу Польщі вважає: хоча термінали на Балтійському морі є альтернативою, "основна частина вантажів все одно буде проходити через південні порти".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

За даними ЗМІ, Європейська комісія наразі не має фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України.

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