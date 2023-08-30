В Литве назвали условие для перевозки украинского зерна через ее порт

Для транспортировки украинского зерна через порт в литовской Клайпеде нужна экономическая помощь от Евросоюза.

Об этом заявил LRT министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, пишет "Европейская правда".

По его словам, перевозка зерна через Литву – это экономический вопрос, ведь речь идет о стоимости перевозки.

"Если экономический вопрос будет решен, то уже есть политические решения относительно процедур, чтобы сократить время перевозки. И если бы все это работало, мы бы уже столкнулись с инфраструктурными вызовами, но пока мы даже до этого не дошли", – отметил Скуодис.

"На перевозки через Молдову выделена помощь ЕС. Если мы заявляем, что это общий интерес всех, то мы можем ожидать, что помощь украинским фермерам, которые хотят перевезти (зерно), тоже должна поступать из Евросоюза", – добавил министр.

Он выразил убеждение, что финансовая помощь в этом случае будет небольшой по сравнению с той поддержкой, которую Литва оказывает Украине.

Скуодис добавил, что зерно из Украины в последнее время не возят через Литву из-за слишком высокой стоимости перевозки, кроме того, нет необходимой инфраструктуры.

Кроме этого, заявил министр, перевозке мешают барьеры между польско-украинской границей, поскольку транспортный бизнес несет убытки вследствие того, что поезда вынуждены долго ждать.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава поддерживает увеличение пропускной способности портов на Балтийском море для экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

В то же время, по данным СМИ, Европейская комиссия не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.