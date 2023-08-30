У прикордонній службі Литви виступають за закриття нових пунктів пропуску з Білоруссю

Командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас підтримує закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це він заявив журналістам на Варенській прикордонній заставі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Оцінюючи аспект безпеки, я думаю, що оптимізація пунктів пропуску мала б сенс, тому що це дало б змогу спрямувати потоки (...) через ті пункти пропуску, де перевірку можна було б проводити набагато ретельніше", – сказав Любаєвас.

Водночас, за його словами, важливо також враховувати політичні та економічні наслідки закриття прикордонних переходів.

"Можу тільки сказати, що в нас є план поступово оптимізувати кількість КПП, їхнє закриття. Чи втілиться наш план у життя, напевно, залежатиме від рішення уряду і загальної позиції в нашому регіоні", – заявив Любаєвас.

Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс.

Після цього глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворішкес і Райгард, однак прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте сказала, що в уряду поки немає планів щодо закриття нових пунктів пропуску.