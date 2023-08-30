В пограничной службе Литвы выступают за закрытие новых пунктов пропуска с Беларусью

Командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас поддерживает закрытие новых пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Об этом он заявил журналистам на Варенской пограничной заставе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Оценивая аспект безопасности, я думаю, что оптимизация пунктов пропуска имела бы смысл, потому что это позволило бы направить потоки (...) через те пункты пропуска, где проверку можно было бы проводить гораздо тщательнее", – сказал Любаевас.

В то же время, по его словам, важно также учитывать политические и экономические последствия закрытия пограничных переходов.

"Могу только сказать, что у нас есть план постепенно оптимизировать количество КПП, их закрытие. Воплотится ли наш план в жизнь, наверное, будет зависеть от решения правительства и общей позиции в нашем регионе", – заявил Любаевас.

Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Были закрыты пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс.

После этого глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о намерениях закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгард, однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что у правительства пока нет планов по закрытию новых пунктов пропуска.