Ливни затопили улицы Тбилиси: выпало рекордное количество осадков

В грузинской столице Тбилиси в ночь на 30 августа во время ливня выпало рекордное количество осадков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды Грузии

Гроза длилась три часа – объем осадков оказался вдвое выше, чем во время тбилисского наводнения в июне 2015 года, утверждают в агентстве.

В городе были затоплены улицы и дома, подземные переходы, повреждены линии электропередачи, повалены деревья.

Новости-Грузия

Ливень не выдержали крыши некоторых новостроек – дождь шел прямо в подъездах и квартирах. Продырявились витражи тбилисского аэропорта.

Вода лилась по стенкам вагонов метро, а пассажиры многих автобусов оказались по колено в воде.

В компании Tbilservice Group, которая отвечает за благоустройство и чистоту столицы, объяснили, что Тбилиси затопило из-за того, что дренажные системы были забиты мусором.

Ранее сообщалось, что в Польше спасательные службы в течение вечера и ночи осуществили более тысячи выездов в юго-восточной части страны из-за последствий сильной грозы.

Напомним, в ночь на вторник на западе Словакии сообщали о смерче.