У Латвії спростували російську брехню про причетність до атаки на аеропорт Пскова

Латвійська міністерка оборони Інара Мурнієце назвала "абсурдною вигадкою" поширювані у Росії твердження про причетність Латвії до атаки на аеропорт Пскова.

Заяву латвійської міністерки наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Твердження про причетність Латвії до подій вчорашньої ночі в Пскові – абсурдна вигадка, швидше за все, для того, щоб відвернути увагу російського населення від втрат російської армії на фронті, а також втрат усередині країни, коли знищують російську військову техніку та інфраструктуру", – зазначила Мурнієце.

Міноборони Латвії закликає не вірити дезінформаційним повідомленням, поширюваним Telegram-каналами.

Міністерство оборони, Національні збройні сили та союзники продовжують безперервно спостерігати й аналізувати як боротьбу України за свою територію, так і події на території Росії, заявили у відомстві.

За даними української розвідки, внаслідок атаки безпілотників на псковський аеропорт були знищені чотири армійські транспортні літаки, ще два пошкоджені.

Після нічної атаки на аеропорт Пскова кремлівські пропагандисти почали поширювати заяви, що дрони могли прилетіти з країн Балтії. Водночас в Кремлі кажуть, що поки не знають, звідки дрони атакували Псков.