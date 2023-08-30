В Латвии опровергли российскую ложь о причастности к атаке на аэропорт Пскова

Латвийский министр обороны Инара Мурниеце назвала "абсурдной выдумкой" распространяемые в России утверждения о причастности Латвии к атаке на аэропорт Пскова.

Заявление латвийского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове – абсурдный вымысел, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также потерь внутри страны, когда уничтожают российскую военную технику и инфраструктуру", – отметила Мурниеце.

Минобороны Латвии призывает не верить дезинформационным сообщениям, распространяемым Telegram-каналами.

Министерство обороны, Национальные вооруженные силы и союзники продолжают непрерывно наблюдать и анализировать как борьбу Украины за свою территорию, так и события на территории России, заявили в ведомстве.

По данным украинской разведки, в результате атаки беспилотников на псковский аэропорт были уничтожены четыре армейских транспортных самолета, еще два повреждены.

После ночной атаки на аэропорт Пскова кремлевские пропагандисты начали распространять заявления, что дроны могли прилететь из стран Балтии. В то же время в Кремле говорят, что пока не знают, откуда дроны атаковали Псков.