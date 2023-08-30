Міністр оборони Естонії закликав ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ЄС необхідно збільшити витрати на оборону і підтримку України.

Про це він сказав на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС в іспанському Толедо, повідомляє "Європейська правда".

"Повільні темпи європейських оборонних витрат та інвестицій перешкоджають як підтримці України, так і розвитку національних оборонних спроможностей. На кону не лише життя українців, але й обороноздатність самої Європи", – підкреслив естонський міністр.

Він зазначив, що із Європейського фонду миру Україні надали підтримку на суму 4,6 мільярда євро, що становить лише 0,03% європейського ВВП.

"Це доводить, що ми маємо колективну спроможність продовжувати підтримувати Україну до переможного кінця і забезпечувати безпеку наших громадян", – додав Певкур.

Він також нагадав про домовленість поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

"Залишилося пів року, але вже зараз зрозуміло, що всім країнам-членам ЄС доведеться докласти більше зусиль, щоб досягти цієї мети. На додаток до постачання наявних боєприпасів і нового виробництва, ми повинні терміново розглянути альтернативи для досягнення мети, включаючи оновлення застарілих снарядів і закупівлю у третіх країн", – сказав Певкур.

У липні Ханно Певкур висловив сподівання, що Україна переможе у війні з Росією ще цього року.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює з Конгресом над виділенням додаткових коштів Україні.