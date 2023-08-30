Россия приближается к соглашению с КНДР о получении оружия, США готовят санкции

Американская разведка считает, что Россия и Северная Корея "активно движутся" в направлении заключения соглашения о поставках российским военным оружия из КНДР, прежде всего боеприпасов для различных типов вооружений.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, в среду объявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Как отметил Кирби, после визита министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян российская сторона направила еще одну делегацию в КНДР для дальнейших переговоров о потенциальном соглашении о поставках вооружений.

Кроме того, он напомнил, что президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых "пообещали усилить двустороннее сотрудничество".

"У нас есть новая информация, которой мы можем поделиться сегодня, о том, что переговоры по вооружениям между Россией и КНДР активно продвигаются. После этих переговоров обсуждение на высоком уровне может продолжиться в ближайшие месяцы", – сказал Кирби.

По его словам, соглашение может дать России доступ к значительному количеству и разнообразным типам боеприпасов из КНДР, которые российские военные планируют использовать в Украине, а также сырья для российской оборонно-промышленной базы.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США будут принимать прямые меры для введения санкций против любых субъектов, вовлеченных в договоренности между Москвой и Пхеньяном.

В августе американское Министерство финансов США наложило санкции на сеть компаний, созданную для заключения договоренностей о продаже оружия между Россией и Северной Кореей.

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.