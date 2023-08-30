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Естонські ЗМІ: Компанія чоловіка прем’єрки Естонії причетна до розгонів протестів у РФ і Білорусі

Середа, 30 серпня 2023, 19:45

Пов’язана з чоловіком прем'єрки Естонії Каї Каллас естонська компанія Stark Logistics була причетна до постачання аерозолів для газових балончиків, які використовували російські і білоруські силовики для розгонів протестів.

Про це йдеться в розслідуванні естонського видання Eesti Päevaleht, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти дослідили фінансову звітність Metaprint, дочірнього підприємства Stark Logistics у РФ, і виявили, що воно мало контракт із російською компанією "Тюменські аерозолі". Їй постачали необхідні для виготовлення балонів зі сльозогінним газом компоненти, які потім продавали російським і білоруським силовикам.

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Перевезенням компонентів, які Metaprint постачав "Тюменським аерозолям", займалася саме Stark Logistics, зазначає Eesti Päevaleht.

Тюменське видання "Богатый регион" пише, що одним із рекламних гасел тюменського заводу в Білорусі за 2018 рік було: "Правоохоронці Росії та Білорусі оцінили наш сльозогінний газ!"

Зі звітності випливає, що з кінця лютого 2022-го по кінець серпня 2023-го Metaprint передала товарів у Росію на загальну суму майже в 30 мільйонів євро, водночас заплатила за перевезення Stark Logistics близько 1,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Кая Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Соцопитування засвідчили, що скандал поки не вдарив по рейтингах "Партії реформ", проте більшість громадян вважають, що сама Каллас має піти з посади. 

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії

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