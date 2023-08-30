Эстонские СМИ: Компания мужа премьера Эстонии причастна к разгонам протестов в РФ и Беларуси

Связанная с мужем премьера Эстонии Каи Каллас эстонская компания Stark Logistics была причастна к поставке аэрозолей для газовых баллончиков, которые использовали российские и белорусские силовики для разгонов протестов.

Об этом говорится в расследовании эстонского издания Eesti Päevaleht, сообщает "Европейская правда".

Журналисты исследовали финансовую отчетность Metaprint, дочернего предприятия Stark Logistics в РФ, и обнаружили, что оно имело контракт с российской компанией "Тюменские аэрозоли". Ей поставляли необходимые для изготовления баллонов со слезоточивым газом компоненты, которые затем продавали российским и белорусским силовикам.

Перевозкой компонентов, которые Metaprint поставлял "Тюменским аэрозолям", занималась именно Stark Logistics, отмечает Eesti Päevaleht.

Тюменское издание "Богатый регион" пишет, что одним из рекламных лозунгов тюменского завода в Беларуси за 2018 год было: "Правоохранители России и Беларуси оценили наш слезоточивый газ!"

Из отчетности следует, что с конца февраля 2022-го по конец августа 2023-го Metaprint передала товаров в Россию на общую сумму почти в 30 миллионов евро, при этом заплатила за перевозку Stark Logistics около 1,5 миллиона евро.

Напомним, Кайя Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Соцопросы показали, что скандал пока не ударил по рейтингам "Партии реформ", однако большинство граждан считают, что сама Каллас должна уйти с должности.

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