Прем'єрка Естонії дасть роз'яснення парламентським комісіям щодо бізнесу свого чоловіка

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас протягом наступного тижня дасть роз'яснення спеціальним комісіям Рійгікогу (парламенту) у зв'язку зі скандалом навколо бізнесу її чоловіка Арво Халліка.

Про це у коментарі ERR заявив радник естонської прем’єрки Маріс Ліндмяе, повідомляє "Європейська правда".

"Каллас сама зв'язалася зі спецкомісією по боротьбі з корупцією і запропонувала зустрітися в понеділок, 4 вересня, о 10:00. Крім того, 11 вересня о 13 годині вона візьме участь у засіданні спецкомісії з нагляду за установами безпеки", – зазначив він.

Голова спецкомісії Рійгікогу з боротьби з корупцією Март Хельме розповів, що провів телефонну розмову з Каллас, у якій підтвердив, що запропонований час йому підходить.

Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Нагадаємо, у вівторок Кая Каллас заявила, що в коаліції не бачать причин для її відставки.

Соцопитування засвідчили, що скандал поки не вдарив по рейтингах "Партії реформ", проте більшість громадян вважають, що сама Каллас має піти з посади.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії