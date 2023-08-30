Качинського покарали за слова про Туска

Глава партії влади Польщі "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський отримав догану від комітету парламентської етики за слова про свого опонента Дональда Туска.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Портал підтвердив, що Качинський отримав догану, пов'язану з його нещодавніми словами на адресу лідера "Громадянської платформи" Туска.

Качинський публічно заявив, що "Дональд Туск є справжнім ворогом нашої нації".

"Він не повинен керувати Польщею, час це чітко сказати. Нехай їде до своєї Німеччини і панує там", – сказав він людям, які зібралися на пікніку.

Свій виступ він закінчив словами: "Запам'ятайте цього рудого. Він є найбільшою загрозою для Польщі".

Заява Качинського потрапила під пильну увагу комітету парламентської етики за зверненням невдоволеного громадянина. Результат – покарання глави ПіС доганою.

Догана – найвище покарання, яке може отримати депутат. Однак вона може бути скасована президією Сейму, де ПіС має більшість.

Торік комітет польського Сейму з питань етики виніс догану Качинському через його слова щодо жінок, які народжують мало дітей, тому що "заливають за комір".