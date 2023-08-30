Качиньского наказали за слова о Туске

Глава партии власти Польши "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский получил выговор от комитета парламентской этики за слова о своем оппоненте Дональде Туске.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Портал подтвердил, что Качиньский получил выговор, связанный с его недавними словами в адрес лидера "Гражданской платформы" Туска.

Качиньский публично заявил, что "Дональд Туск является настоящим врагом нашей нации".

"Он не должен руководить Польшей, время это четко сказать. Пусть едет в свою Германию и господствует там", – сказал он людям, собравшимся на пикнике.

Свое выступление он закончил словами: "Запомните этого рыжего. Он является самой большой угрозой для Польши".

Заявление Качиньского попало под пристальное внимание комитета парламентской этики за обращением недовольного гражданина. Результат – наказание главы ПиС выговором.

Выговор – высшее наказание, которое может получить депутат. Однако она может быть упразднена президиумом Сейма, где ПиС имеет большинство.

В прошлом году комитет польского Сейма по вопросам этики вынес выговор Качинскому из-за его слов о женщинах, которые рожают мало детей, потому что "заливают за шиворот".