Качиньского наказали за слова о Туске
Глава партии власти Польши "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский получил выговор от комитета парламентской этики за слова о своем оппоненте Дональде Туске.
Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".
Портал подтвердил, что Качиньский получил выговор, связанный с его недавними словами в адрес лидера "Гражданской платформы" Туска.
Качиньский публично заявил, что "Дональд Туск является настоящим врагом нашей нации".
"Он не должен руководить Польшей, время это четко сказать. Пусть едет в свою Германию и господствует там", – сказал он людям, собравшимся на пикнике.
Свое выступление он закончил словами: "Запомните этого рыжего. Он является самой большой угрозой для Польши".
Заявление Качиньского попало под пристальное внимание комитета парламентской этики за обращением недовольного гражданина. Результат – наказание главы ПиС выговором.
Выговор – высшее наказание, которое может получить депутат. Однако она может быть упразднена президиумом Сейма, где ПиС имеет большинство.
В прошлом году комитет польского Сейма по вопросам этики вынес выговор Качинскому из-за его слов о женщинах, которые рожают мало детей, потому что "заливают за шиворот".