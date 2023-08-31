В Италии поезд на полной скорости сбил пятерых ремонтников

На севере Италии поезд ночью оказался на пути, где велись ремонтные работы, и сбил пятерых работников бригады.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вблизи станции Брандиццо возле Турина. Поезд, следовавший на скорости 160 км/ч, по непонятным причинам оказался на пути, где работала ремонтная бригада из семи человек.

И машинист, и большая часть бригады не успела среагировать. Пятерых ремонтников поезд сбил насмерть и протащил еще несколько сотен метров, пока окончательно остановился.

Погибшим работникам было от 22 до 52 лет.

VIDEO | Cinque operai uccisi da un treno a Brandizzo nel Torinese. Il luogo della strage e i soccorsi #ANSA pic.twitter.com/er7DfWj55F — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 31, 2023

Следствие реконструирует обстоятельства происшествия через записи с камер наблюдения и общение со свидетелями – выжившими ремонтниками и машинистом.

На место происшествия приехал президент региона Пьемонт Альберто Чирио.

Из-за несчастного случая отменили 16 региональных поездов, еще 12 будут курсировать с изменениями в графике или заменены автобусами.

Напомним, в Швейцарии из-за аварии на несколько месяцев закрыли самый длинный в мире железнодорожный тоннель.

После этого закрыли еще несколько тоннелей, важных для сообщения Италии со странами-соседями.