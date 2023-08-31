Швейцария усиливает законодательную борьбу с отмыванием денег

Федеральный совет Швейцарии вынес на консультации законопроект по усилению борьбы с отмыванием денег.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает сайт ведомства.

Объявленный план предусматривает создание федерального непубличного реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициарных владельцев, что усложнит преступникам и другим лицам сокрытие активов от полиции и налоговых органов.

В своем заявлении швейцарское правительство отметило, что "повышение прозрачности должно позволить органам прокуратуры быстрее и увереннее определять, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой".

Законопроект также позволит применять правила борьбы с отмыванием денег к консалтинговой деятельности, особенно к юридическим консультациям, проводить мероприятия, направленные на предотвращение "нарушения или обхода" санкций.

Кроме того, порог наличных расчетов в торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 тысяч швейцарских франков (около 105 тысяч евро) до 15 тысяч франков (16 тысяч евро).

В последние годы Швейцария была вынуждена отойти от традиций, которые защищали банковскую тайну. Однако Конфедерацию критикуют за несистемное внедрение санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Швейцария также не захотела присоединиться к многосторонней рабочей группе, призванной улучшить сотрудничество по аресту российских активов, на которые распространяются санкции.

Накануне Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы Реестру убытков Украины, причиненных российской агрессией.

Ранее Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести санкции против России в соответствии с последним, 11-м пакетом ограничений, принятых членами Европейского Союза.

Швейцария еще в июне частично внедрила пакет санкций ЕС, внеся в свой черный список более сотни физических и юридических лиц.

Швейцария еще в июне частично внедрила пакет санкций ЕС, внеся в свой черный список более сотни физических и юридических лиц.