Боррель: небажання Путіна продовжувати "зернову угоду" послабило позицію Росії

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що участь значної кількості країн у перемовинах у Саудівській Аравії свідчить про все більшу ізоляцію Росії.

Про це він сказав перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС в іспанському Толедо, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, зустріч у Саудівській Аравії була явним дипломатичним успіхом через велику кількість країн, які її відвідали.

"На мою думку, на міжнародному рівні Росія все більше ізольована. І той факт, що Владімір Путін не захотів продовжувати "зернову угоду", явно послабив позицію Росії, оскільки люди починають розуміти, що проблема їжі у світі створена не нашими санкціями, а поведінкою Росії, яка не дозволяє поставки українського зерна", – заявив Боррель.

Він також підкреслив присутність на зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який розповість своїм колегам в ЄС про останні події у зв’язку з війною в Україні, зокрема, про переговори в Джидді, а також узгодить позиції перед Генасамблеєю ООН наступного тижня з метою просування "формули миру" президента Володимира Зеленського.

Напередодні Боррель підтвердив, що на Генасамблеї ООН може відбутися зустріч щодо "формули миру".

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

За даними ЗМІ, під час заходів тижня високого рівня Генасамблеї ООН Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.