Боррель: нежелание Путина продлевать "зерновую сделку" ослабило позицию России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что участие значительного количества стран в переговорах в Саудовской Аравии свидетельствует о все большей изоляции России.

Об этом он сказал перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС в испанском Толедо, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, встреча в Саудовской Аравии была явным дипломатическим успехом из-за большого количества стран, которые ее посетили.

"По моему мнению, на международном уровне Россия все больше изолирована. И тот факт, что Владимир Путин не захотел продолжать "зерновую сделку", явно ослабил позицию России, поскольку люди начинают понимать, что проблема еды в мире создана не нашими санкциями, а поведением России, которая не позволяет поставки украинского зерна", – заявил Боррель.

Он также подчеркнул присутствие на встрече министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который расскажет своим коллегам в ЕС о последних событиях в связи с войной в Украине, в частности, о переговорах в Джидде, а также согласует позиции перед Генассамблеей ООН на следующей неделе с целью продвижения "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

Накануне Боррель подтвердил, что на Генассамблее ООН может состояться встреча по "формуле мира".

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

По данным СМИ, во время мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.