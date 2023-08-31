Італія найближчими днями почне відбудову собору в Одесі, що ракетами атакувала РФ

Найближчими днями до України завітає делегація з Італії для початку відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Про це глава МЗС Італії Антоніо Таяні сказав перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС в іспанському Толедо, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами міністра, це дуже важливо для Італії, а також буде чітким сигналом для українців.

"Найближчими днями до України прибуде італійська делегація для початку відбудови (Спасо-Преображенського) собору в Одесі", – заявив Таяні.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ.

"Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас", – зазначила тоді італійська прем’єрка.

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія здійснила ракетну атаку на Одесу, від якої серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший у місті.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни тієї ночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.