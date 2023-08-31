Италия в ближайшие дни начнет восстановление собора в Одессе, который РФ атаковала ракетами
В ближайшие дни Украину посетит делегация из Италии для начала восстановления Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.
Об этом глава МИД Италии Антонио Таяни сказал перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС в испанском Толедо, сообщает корреспондент "Европейской правды".
По словам министра, это очень важно для Италии, а также будет четким сигналом для украинцев.
"В ближайшие дни в Украину прибудет итальянская делегация для начала восстановления (Спасо-Преображенского) собора в Одессе", – заявил Таяни.
Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна готова поучаствовать в восстановлении Спасо-Преображенского собора, который пострадал в результате ракетного удара РФ.
"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас", – отметила тогда итальянский премьер.
Как известно, в ночь на 23 июля Россия осуществила ракетную атаку на Одессу, от которой серьезно пострадал крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор.