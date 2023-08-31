МЗС розраховує, що Туреччина зупинить спроби РФ домовитись про альтернативи "зерновій угоді"

МЗС України виступило із коментарем у зв’язку із появою інформації про спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових із українських портів.

Коментар опублікований 31 серпня на сайті українського відомства, пише "Європейська правда".

"Розгляд можливості підтримки експорту Росією зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових із українських портів завдасть серйозного удару по міжнародним зобов’язанням та міжнародному праву, заохочуватиме Москву до подальших агресивних дій та посилюватиме її відчуття безкарності", – зазначили у відомстві.

Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки зацікавлена у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи задля продовження експорту української сільськогосподарської продукції на іноземні ринки, зокрема Африки та Азії, зазначили в МЗС.

Київ активно працює над запуском альтернативних маршрутів і Чорне море має залишатися відкритим для вільної та безпечної торгівлі, підкреслили в МЗС.

"У цьому контексті розраховуємо, що Туреччина, яка неодноразово підтверджувала свою непорушну позицію щодо збереження та чіткого дотримання норм міжнародного права, а також інші причетні сторони, використають свій авторитет задля запобігання спробам Росії знову порушити міжнародні зобов'язання та шантажувати світ новими продовольчими кризами", – йдеться у коментарі.

Напередодні Росія підтвердила, що обговорює з Туреччиною альтернативу "зерновій угоді".

Німецьке видання Bild першим повідомило про підготовку Туреччиною та Росією нової домовленості про експорт російського зерна, невигідної Україні.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.