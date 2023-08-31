МИД рассчитывает, что Турция остановит попытки РФ договориться об альтернативе "зерновой сделке"

МИД Украины выступил с комментарием в связи с появлением информации о попытках РФ наладить экспорт зерновых в Черном море без восстановления экспорта украинских зерновых из украинских портов.

Комментарий опубликован 31 августа на сайте украинского ведомства, пишет "Европейская правда".

"Рассмотрение возможности поддержки экспорта Россией зерновых в Черном море без восстановления экспорта украинских зерновых из украинских портов нанесет серьезный удар по международным обязательствам и международному праву, будет поощрять Москву к дальнейшим агрессивным действиям и усиливать ее чувство безнаказанности", – отметили в ведомстве.

Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности заинтересована в восстановлении функционирования Черноморской зерновой инициативы для продолжения экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на иностранные рынки, в частности Африки и Азии, отметили в МИД.

Киев активно работает над запуском альтернативных маршрутов и Черное море должно оставаться открытым для свободной и безопасной торговли, подчеркнули в МИД.

"В этом контексте рассчитываем, что Турция, которая неоднократно подтверждала свою незыблемую позицию по сохранению и четкому соблюдению норм международного права, а также другие причастные стороны, используют свой авторитет для предотвращения попыток России снова нарушить международные обязательства и шантажировать мир новыми продовольственными кризисами", – говорится в комментарии.

Накануне Россия подтвердила, что обсуждает с Турцией альтернативу "зерновой сделке".

Немецкое издание Bild первым сообщило о подготовке Турцией и Россией новой договоренности об экспорте российского зерна, невыгодной Украине.

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.