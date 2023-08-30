Росія підтвердила, що обговорює з Туреччиною альтернативу "зерновій угоді"

Міністр закордонних справ Туреччини під час візиту до Москви 31 серпня й 1 вересня обговорить російську пропозицію щодо експорту зерна за участі Катару на тлі виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення російського МЗС, опублікованого в середу.

Зовнішньополітичне відомство РФ стверджує, що Фідан і російський візаві Сергєй Лавров "мають намір попрацювати над параметрами втілення в життя ініціативи" Владіміра Путіна.

Вона полягає в постачанні до Туреччини одного мільйона тонн російського зерна за пільговою ціною "за фінансового забезпечення Катару" для переробки на турецьких підприємствах та відправки до країн, які найбільше цього потребують.

"Розглядаємо цей проєкт як оптимальну робочу альтернативу "чорноморській угоді", – прямо кажуть в Міністерстві закордонних справ Росії. Зазначимо, що за час дії "зернової угоди" Україна вивезла понад 30 мільйонів тонн врожаю.

Німецьке видання Bild першим повідомило про підготовку Туреччиною та Росією нової домовленості про експорт російського зерна, невигідної Україні.

Така угода небезпечна для Києва тому, що, по-перше, дозволить Москві легітимізувати експорт зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України, а по-друге, обмежить його здатність уражати російські військові кораблі в Чорному морі.

Водночас голова турецького МЗС Хакан Фідан під час візиту до Києва минулого тижня наголошував на безальтернативності "зернової угоди".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.