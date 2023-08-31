У Фінляндії чотирьох неонацистів звинуватили у підготовці нападів на расовому ґрунті 

У четвер прокуратура Фінляндії висунула звинувачення чотирьом фінським чоловікам, які входять до радикалізованої групи, у плануванні нападів на мігрантів, критичну інфраструктуру та політичних опонентів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Поліція повідомила, що чоловіків також підозрюють у виготовленні зброї за допомогою 3D-друку для підготовки до збройного конфлікту з расистськими мотивами.

Фінська громадська телерадіокомпанія Yle заявила, що ці четверо сповідують неонацистську ідеологію, зокрема концепцію акселераціонізму, яка є маргінальною філософією, що пропагує масове насильство для розпаду суспільства та яку схвалюють прихильники переваги білої раси.

Попереднє розслідування показало, що діяльність фігурантів справи не дійшла до рівня підготовки до конкретного терористичного акту, заявили в прокуратурі.

За даними фінської поліції, чотирьох чоловіків підозрюють в зборі контактної інформації ідеологічних супротивників і об'єднань — у тому числі прихильників лівої політики — і плануванні збройних нападів на них.

Вони також планували напади на ключові цивільні інфраструктури, такі як електромережі та залізниці.

Чоловікам також висунули звинувачення у зберіганні вогнепальної зброї та злочинах, пов’язаних із наркотиками, які, як вважають, не мають стосунку до терористичної змови.

Підсудні, один з яких залишається під вартою, не визнали себе винними за більшістю пунктів звинувачення.

Зауважимо, що уряд Фінляндії погодив пізно ввечері в середу спільну політику боротьби з нетерпимістю, запобігши розпаду чотирипартійної правої коаліції.

Раніше міністр економіки Фінляндії був змушений піти у відставку через неодноразові нацистські висловлювання.