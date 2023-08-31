В Финляндии четырех неонацистов обвинили в подготовке нападений на расовой почве

В четверг прокуратура Финляндии предъявила обвинения четырем финским мужчинам, которые входят в радикализированную группу, в планировании нападений на мигрантов, критическую инфраструктуру и политических оппонентов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Полиция сообщила, что мужчин также подозревают в изготовлении оружия с помощью 3D-печати для подготовки к вооруженному конфликту с расистскими мотивами.

Финская общественная телерадиокомпания Yle заявила, что эти четверо исповедуют неонацистскую идеологию, в частности концепцию акселерационизма, которая является маргинальной философией, пропагандирующей массовое насилие для распада общества, и которую одобряют сторонники превосходства белой расы.

Предварительное расследование показало, что деятельность фигурантов дела не дошла до уровня подготовки к конкретному террористическому акту, заявили в прокуратуре.

По данным финской полиции, четырех мужчин подозревают в сборе контактной информации идеологических противников и объединений – в том числе сторонников левой политики – и планировании вооруженных нападений на них.

Они также планировали нападения на ключевые гражданские инфраструктуры, такие как электросети и железные дороги.

Мужчинам также предъявили обвинения в хранении огнестрельного оружия и преступлениях, связанных с наркотиками, которые, как полагают, не имеют отношения к террористическому заговору.

Подсудимые, один из которых остается под стражей, не признали себя виновными по большинству пунктов обвинения.

Заметим, что правительство Финляндии согласовало поздно вечером в среду общую политику борьбы с нетерпимостью, предотвратив распад четырехпартийной правой коалиции.

Ранее министр экономики Финляндии был вынужден уйти в отставку из-за неоднократных нацистских высказываний.