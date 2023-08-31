У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері

Петиція із закликом скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Берлінській державній опері набрала понад 27500 підписів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NDR.

Така кількість підписів під петицією зафіксована у четвер. Виступ Нетребко в опері "Макбет" запланований на 15 вересня. Загалом їх буде чотири.

Критики звинувачують Нетребко в тому, що вона не відмежувалася від президента Росії Владіміра Путіна і не засудила війну Росії в Україні.

Державна опера у Берліні прокоментувала, що "важливо діяти диференційовано та розрізняти до та після початку війни". У опері заявили, що Нетребко зайняла чітку позицію і дистанціювалася від Путіна як заявою, так і своїми діями з початку війни.

Нетребко, яка тривалий час живе в Австрії, в минулому підтримувала Владіміра Путіна під час президентських виборів. Вона також фотографувалася з прапором і представниками проросійських сепаратистів в Україні і пожертвувала мільйон рублів зраднику та колаборанту Олегу Царьову.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому минулого року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

Раніше повідомлялося, що Нетребко не виступатиме в Муніципальному домі Праги у жовтні.

Також скасований її виступ у листопаді в Таллінні.