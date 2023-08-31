В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере

Петиция с призывом отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Берлинской государственной опере набрала более 27 500 подписей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NDR.

Такое количество подписей под петицией зафиксировано в четверг. Выступление Нетребко в опере "Макбет" запланировано на 15 сентября. В общей сложности их будет четыре.

Критики обвиняют Нетребко в том, что она не отмежевалась от президента России Владимира Путина и не осудила войну России в Украине.

Государственная опера в Берлине прокомментировала, что "важно действовать дифференцированно и различать до и после начала войны". В опере заявили, что Нетребко заняла четкую позицию и дистанцировалась от Путина как заявлением, так и своими действиями с начала войны.

Нетребко, долгое время живущая в Австрии, в прошлом поддерживала Владимира Путина во время президентских выборов. Она также фотографировалась с флагом и представителями пророссийских сепаратистов в Украине и пожертвовала миллион рублей предателю и коллаборанту Олегу Цареву.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Приблизительно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за свою жизнь.

Ранее сообщалось, что Нетребко не будет выступать в муниципальном доме Праги в октябре.

Также отменено ее выступление в ноябре в Таллинне.