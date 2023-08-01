Начальник Генштабу Естонії пояснив, чому ЗСУ не досягли швидкого успіху у контрнаступі

Начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо вважає, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ETV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами начальника естонського Генштабу, на цьому етапі контрнаступу помітний рух більших військових з’єднань України. Водночас окупаційні сили РФ контратакують, а також здійснюють власні спроби наступу в напрямку Кремінної, що в Луганській області.

"Швидкого успіху не було, і це абсолютно зрозуміло, тому що якщо подивитися загалом, то можна сказати, що у нас рівні сили на полі бою. Якщо подивитися на артилерію або на якісь інші функції, то в чомусь одному перевага в однієї, а в чомусь іншому – в іншої сторони, тобто в України", – сказав Ребо.

Він додав, що українські війська зараз намагаються досягати результатів, створюючи локальну кількісну, а також якісну перевагу.

За оцінкою Ребо, Україна намагається домогтися прориву одразу в декількох місцях.

"Це необхідно їм тому, що у Росії... є достатньо резервів, щоб заблокувати одну спробу прориву. Прорвавшись у кількох місцях, вони розмиють російські сили і, оскільки ініціатива перебуває у них, імовірно, зможуть легше перегруповувати свої сили. І вони шукатимуть це слабке місце, поки не знайдуть. Лише тоді ми зможемо говорити про ту фазу наступу, яку ми називаємо проривом, і про швидкий успіх, що розвивається звідти, на який усі очікують", – пояснив він.

Раніше у Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна має "низку доступних можливостей" для продовження свої контрнаступальних операцій.

У Міністерстві оборони Великої Британії підкреслили, що українські контрнаступальні операції йдуть за планом, а Київ виявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.