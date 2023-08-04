У США затримали двох моряків за підозрою у передачі секретних даних Китаю

У США заарештували двох моряків Військово-морських сил за звинуваченням у передачі Китаю конфіденційних матеріалів, що поставило під загрозу національну безпеку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters.

Молодший офіцер Веньхен Чжао був звинувачений у змові і хабарництві у зв'язку з отриманням майже 15 тисяч доларів в обмін на фотографії і відео конфіденційної військової інформації США.

Чжао звинувачують у тому, що він надіслав своєму китайському куратору плани військових навчань США в Індо-Тихоокеанському регіоні, електричні схеми і креслення радарної системи на американській військовій базі на японському острові Окінава, а також деталі безпеки військово-морських об'єктів США в окрузі Вентура і на острові Сан-Клементе біля Лос-Анджелеса.

Моряк Джинчао Вей обвинувачений у змові з метою передачі Китаю інформації про національну оборону в обмін на тисячі доларів.

Вей звинувачений в розголошенні інформації про десантний корабель USS Essex, на якому він служив, а також про інші американські військові кораблі, в тому числі про десятки технічних інструкцій з описом озброєння, структури управління та операцій судна.

Помічник генерального прокурора Метт Олсен заявив, що через дії військових "секретна військова інформація опинилася в руках Китайської Народної Республіки".

Наприкінці липня стало відомо, що пов’язані з Китаєм хакери зламали обліковий запис електронної пошти посла США в Китаї та помічника держсекретаря у справах Східної Азії в рамках нещодавньої цілеспрямованої кампанії зі збору розвідданих.

У середині липня Сполучені Штати повідомили про кібернапад на поштовий сервер Державного департаменту на тлі повідомлень ЗМІ, що це зробив Китай.