В США задержали двух моряков по подозрению в передаче секретных данных Китаю

В США арестовали двух моряков Военно-морских сил по обвинению в передаче Китаю конфиденциальных материалов, что поставило под угрозу национальную безопасность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters.

Младший офицер Вэньхэн Чжао был обвинен в сговоре и взяточничестве в связи с получением почти 15 тысяч долларов в обмен на фотографии и видео конфиденциальной военной информации США.

Чжао обвиняют в том, что он прислал своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, электрические схемы и чертежи радарной системы на американской военной базе на японском острове Окинава, а также детали безопасности военно-морских объектов США в округе Вентура и на острове Сан-Клементе возле Лос-Анджелеса.

Моряк Джинчао Вэй обвиняется в сговоре с целью передачи Китаю информации о национальной обороне в обмен на тысячи долларов.

Вэй обвиняется в разглашении информации о десантном корабле USS Essex, на котором он служил, а также о других американских военных кораблях, в том числе о десятках технических инструкций с описанием вооружения, структуры управления и операций судна.

Помощник генерального прокурора Мэтт Олсен заявил, что из-за действий военных "секретная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".

В конце июля стало известно, что связанные с Китаем хакеры взломали учетную запись электронной почты посла США в Китае и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии в рамках недавней целенаправленной кампании по сбору разведданных.

В середине июля Соединенные Штаты сообщили о кибернападении на почтовый сервер Государственного департамента на фоне сообщений СМИ, что это сделал Китай.