Министерство иностранных дел Китая в пятницу подтвердило участие своего представителя в переговорах в городе Джидда в Саудовской Аравии по украинской "формуле мира".

Об этом объявил представитель МИД Китая Вань Венбин, которого цитирует "Европейская правда".

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что в Саудовскую Аравию прибудет специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй.

В мае он посещал Украину, Россию и несколько европейских государств в рамках усилий Пекина по поиску "дипломатического" решения войны.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса (так китайская пропаганда называет полномасштабное вторжение РФ в Украину. – Ред.)", – говорится в комментарии.

О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.