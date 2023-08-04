Италия начала проект поддержки учреждений для лечения пострадавших от войны в Украине

Министерство здравоохранения Италии начало воплощение проекта, направленного на поддержку учреждений для лечения военнослужащих и гражданских, получивших ранения в результате военных действий в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу сообщило итальянское посольство в Киеве.

Проект предусматривает помощь Италии в оказании медицинской помощи в украинских и итальянских больницах, обучение для украинского медицинского персонала, а также помощь в создании новых реабилитационных центров в Украине по итальянскому образцу.

Для развития проекта итальянская делегация в составе представителей МИД, Минздрава, посольства в Украине и технических специалистов совершила визит во Львов и посетила медицинские учреждения и реабилитационные центры Superhumans, Unbroken и "Галичина".

Кроме того, министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи провел двустороннюю онлайн-встречу с украинским коллегой Виктором Ляшко, чтобы подробнее обсудить формы помощи, которую Италия может предоставлять Украине в области здравоохранения.

Ранее Скиллачи заявлял, что Италия будет оказывать помощь в области протезирования и реабилитации путем партнерства с несколькими итальянскими центрами передового опыта, в частности итальянским Красным Крестом, Ортопедическим институтом в Болонье, детской больницей "Бамбино Джезу" и Фондом Санта-Лючия в Риме.

Проект разработан в рамках обязательств, которые Италия взяла на себя по восстановлению Украины по результатам визита премьера Джорджии Мелони в феврале 2023 года.

Напомним, в апреле в Риме состоялась двусторонняя конференция по восстановлению Украины. По ее итогам Экспортно-кредитное агентство Италии SACE объявило, что готово возобновлять работу с Украиной и инвестировать 1 миллиард евро.