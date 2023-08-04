У Будапешті після 2 років реконструкції відкрили Ланцюговий міст – візитівку міста

У Будапешті завершили реконструкцію найдавнішого у місті Ланцюгового мосту, який через роботи був закритий з 2021 року.

Про це заявили в уряді Угорщини, пише "Європейська правда".

Політичний директор прем’єра країни Віктора Орбана Балаш Орбан оголосив, що з п’ятниці міст відкривають для пішоходів.

🌉The renovation of the iconic Budapest Chain Bridge has come to an end today, and it has now been reopened to pedestrians.



For us Hungarians, it’s more than just a bridge. It stands as a symbol that has withstood the rough storms of our #history.



⚪️This bridge, dreamt up by… pic.twitter.com/FpZDNhTWFr — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) August 4, 2023

"Для угорців це більше, ніж міст. Це символ, який вистояв усі шторми нашої історії", – прокоментував він.

Ланцюговий міст з кам’яними левами – одна з "візитівок" Будапешта і перший постійний міст через Дунай в угорській столиці. Його побудували у 1840-49 роках з ініціативи графа Іштвана Сечені, проєкт реалізував британський архітектор, а профінансував меценат грецького походження.

Міст значною мірою повторює англійський міст у Мерлоу через Темзу і блоки конструкції привезені з Британії, а леви, створені скульптором Яношем Маршалко, нагадують левів з Трафальгарської площі.

Історична конструкція мосту збереглася лише частоково: війська нацистської Німеччини під час відступу з Будапешта підірвали його, вціліли лише башти. Міст відбудували і відкрили у 1949 році. У 2021 році його закрили на реставрацію.

Нагадаємо, у Франції з осені 2022 року почали реставрацію пошкоджених пожежею вітражів Нотр-Даму, собор розраховують знову відкрити для відвідувачів у 2024 році.