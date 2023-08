В Будапеште завершили реконструкцию самого старого в городе Цепного моста, который из-за работ был закрыт с 2021 года.

Об этом заявили в правительстве Венгрии, пишет "Европейская правда".

Политический директор премьера страны Виктора Орбана Балаш Орбан объявил, что с пятницы мост открывают для пешеходов.

🌉The renovation of the iconic Budapest Chain Bridge has come to an end today, and it has now been reopened to pedestrians.



For us Hungarians, it’s more than just a bridge. It stands as a symbol that has withstood the rough storms of our #history.



⚪️This bridge, dreamt up by… pic.twitter.com/FpZDNhTWFr