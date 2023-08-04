В Будапеште завершили реконструкцию самого старого в городе Цепного моста, который из-за работ был закрыт с 2021 года.

Об этом заявили в правительстве Венгрии, пишет "Европейская правда".

Политический директор премьера страны Виктора Орбана Балаш Орбан объявил, что с пятницы мост открывают для пешеходов.

🌉The renovation of the iconic Budapest Chain Bridge has come to an end today, and it has now been reopened to pedestrians.



For us Hungarians, it’s more than just a bridge. It stands as a symbol that has withstood the rough storms of our #history.



⚪️This bridge, dreamt up by… pic.twitter.com/FpZDNhTWFr — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) August 4, 2023

"Для венгров это больше, чем мост. Это символ, который выстоял все штормы нашей истории", – прокомментировал он.

Цепной мост с каменными львами – одна из "визитных карточек" Будапешта и первый постоянный мост через Дунай в венгерской столице. Его построили в 1840-49 годах по инициативе графа Иштвана Сечени, проект реализовал британский архитектор, а профинансировал меценат греческого происхождения.

Мост в значительной степени повторяет английский мост в Мерлоу через Темзу и блоки конструкции привезены из Британии, а львы, созданные скульптором Яношем Маршалко, напоминают львов с Трафальгарской площади.

Историческая конструкция моста сохранилась лишь частично: войска нацистской Германии во время отступления из Будапешта взорвали его, уцелели только башни. Мост отстроили и открыли в 1949 году. В 2021 году его закрыли на реставрацию.

Напомним, во Франции с осени 2022 года начали реставрацию поврежденных пожаром витражей Нотр-Дама, собор рассчитывают вновь открыть для посетителей в 2024 году.