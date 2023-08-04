В Саудовской Аравии распределят ответственность за пункты "формулы мира" - ОП

Более 40 государств-участников встречи в городе Джидда в Саудовской Аравии в субботу и воскресенье распределят между собой ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы мира".

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает "Европейская правда".

Говоря о роли участников встречи в Джидде, Жовква пояснил, что не все государства будут участвовать в организации всех десяти принципов украинской "формулы мира", и это "абсолютно нормально".

"Поэтому одной из задач саммита в Джидде будет распределение ответственности между странами по соорганизации или солидерства в том или ином пункте", – добавил он.

"Если Китай говорит о ядерной безопасности, то Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте №1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте №8", – привел пример замглавы ОП.

Жовква добавил, что ни один из лидеров не высказал возражений относительно необходимости украинской "формулы мира", и отметил, что альтернатив ей предлагают все меньше.

"Потому что украинская сторона, продолжая работу над этой "формулой мира", учитывает рациональные пожелания наших партнеров", – пояснил он.

О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.