Держдеп про вирок Навальному в РФ: Несправедливий вердикт

Державний департамент США назвав нові звинувачення проти Олексія Навального засудив вирок Московського міського суду для російського опозиціонера Алексєя Навального у справі про створення "екстремістської спільноти".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Держдепу США.

В американському зовнішньополітичному відомстві назвали рішення російського суду "несправедливим вердиктом несправедливого судового розгляду".

"Протягом багатьох років Кремль намагався змусити Навального замовкнути і не допустити, щоб його заклики до прозорості та підзвітності дійшли до російського народу. Провівши цей останній судовий процес у таємниці та обмеживши доступ його адвокатів до так званих доказів, російська влада ще раз продемонструвала безпідставність справи та відсутність належного процесу для тих, хто наважується критикувати режим", – наголошується в заяві.

У США закликали до негайного звільнення Навального та інших російських політв’язнів і припинення репресій проти незалежних голосів у Росії.

У п’ятницю Московський міський суд засудив Навального до ще 19 років позбавлення волі у так званій справі про створення "екстремістської спільноти". Це перша справа, пов’язана з його політичною діяльністю. Серед статей обвинувачення фігурували, серед іншого, "фінансування екстремізму" та "реабілітація нацизму".

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС "рішуче засуджує" рішення щодо Навального, а також той факт, що засідання відбувалось у закритому режимі у виправній колонії суворого режиму за межами Москви.