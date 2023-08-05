Делегація з країн Балтії збирається з візитом на Тайвань

Делегація з керівників комісій у закордонних справах парламентів Латвії, Литви та Естонії планує спільний візит на Тайвань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

До делегації увійдуть голова комісії у закордонних справах Рійгікогу (парламент Естонії) Марко Міхкельсон, голова комісії у закордонних справах Сейму Латвії Ріхардс Колс і голова комітету в закордонних справах Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс.

Під час візиту планується обговорити питання безпеки та оборони, а також партнерство у сфері бізнесу, торгівлі та економіки.

Також в ході поїздки планують обговорити наслідки і зміни ситуації у сфері безпеки в регіоні, зокрема – у зв'язку з війною Росії проти Україні. Крім цього, планується виявити області ризику і визначити можливості подальшого співробітництва з Тайванем.

Керівники комісій у закордонних справах Балтійських держав зустрінуться з президентом країни Цай Інвень, спікером парламенту Ю Сі Куном, прем'єр-міністром Чень Цзяньжень, міністром закордонних справ Джозефом У та міністром цифрового розвитку Одрі Тан. Також заплановані зустрічі з представниками наукових кіл, дослідницьких центрів і неурядових організацій.

Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу називає його частиною своєї території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів.

Нагадаємо, у квітні Китай оголосив про додаткові санкції проти тайванських і американських осіб після зустрічі президентки Тайваню зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті під час її візиту до Сполучених Штатів.